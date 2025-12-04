Футбольные чиновники хотят расширить полномочия видеоарбитров. Международная федерация футбола и союз футбольных ассоциаций, который имеет право менять правила игры, готовят очередные нововведения. Реформы будут касаться возможности арбитров проверять, правильно ли назначен угловой удар, а так же просматривать нарушения, связанные с назначением второй желтой карточки. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Реформы в футболе — вещь тонкая. Система видеоповторов в этом виде спорта повсеместно работает уже много лет, а споры о том, стало ли от этого лучше, идут до сих пор. И, кстати, кое-где в итоге от VAR отказались. Например, в Швеции. Даже в Англии клуб «Вулверхэмптон» пытался донести до руководства лиги, что все это убивает дух игры. К тому же матчи при рассмотрении определенных моментов стали затягиваться, а ошибки все равно остались. Эксперт в области судейства и VAR Леонид Калошин объяснил почему: «Вопросы, связанные с тем, что продолжаются ошибки, несмотря на появление VAR, — это реальность.

Это происходит как раз из-за того, что существуют двойные трактовки по некоторым аспектам, нет понятных, четких и развернутых комментариев и разъяснений со стороны судейских организаций».

Вместо того чтобы работать с трактовками, Международный совет футбольных ассоциаций пытается пойти другим путем и расширить полномочия видеоассистента-рефери. Издание The Times сообщает, что в марте будущего года нас ждет две реформы. Во-первых, арбитрам могут дать право просматривать нарушения перед тем, как показать вторую желтую карточку, чтобы избежать необязательных удалений. А во-вторых, могут начать смотреть, правильно ли назначен угловой, так как после этих стандартов сейчас забивают немало голов. Вроде как все делают для того, чтобы справедливых решений было как можно больше, но это значит и остановок прибавится. И это раздражает, и не только болельщиков, — рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Серьезные эксперты, бывшие футболисты, которые выигрывали чемпионат мира, среди них, например, Эммануэль Пети, говорят, что это убило футбол».

Эту позицию разделяют и некоторые российские эксперты. Экс-тренер сборной России по футболу, а ныне наставник клуба «Ахмат» Станислав Черчесов вообще заявил, что убрал бы VAR и жил со всеми судейскими ошибками. Конечно, отмененные голы, особенно после того, как футболисты их уже отпраздновали, действительно демотивируют. Но это точно не повод всерьез рассматривать отмену видеоповторов, которые навсегда стали частью современного футбола, уверен футбольный аналитик Константин Клещев: «Я бы предпочел футбол с VAR, но с некоторыми оговорками. Нужно быстрее принимать решения и реже прибегать к технологиям при определении спорных моментов.

VAR — это значит идти в ногу со временем. И футбол развивается именно в этом направлении».

Нововведения Международного совета футбольных ассоциаций по вторым желтым карточкам и просмотру легитимности угловых должны появиться уже на чемпионате мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике летом 2026 года. А вот станут ли эти реформы по-настоящему значимыми, мы поймем только после того, как арбитры начнут работать с этим во время матчей. На первый взгляд, от того, что VAR сможет поправить судей еще в двух аспектах игры, хуже не будет.