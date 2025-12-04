Муфтий Ставрополья призвал мусульман избегать публичных намазов

Муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов призвал мусульман не показывать свою религиозную принадлежность на улице и воздерживаться от публичных намазов, которые могут вызвать недопонимание и негативную реакцию общества, пишет «Абзац».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Он подчеркнул, что намаз желательно совершать в специально отведенных местах, а перед молитвой на улице мусульманам следует оценивать, не навредит ли это образу ислама и не создаст ли неудобств окружающим. Муфтий отметил, что все религиозные обряды должны проходить в помещениях или с разрешения властей, а несанкционированные действия должны быть наказуемы.

«Мне кажется, мы не должны показывать на улице, что мы мусульмане. То есть надо смотреть, приводим ли мы к неудобствам своими действиями или нет, поднимает это ислам или нет. Вот с этих точек зрения надо смотреть. Необходимо проводить разъяснительную работу, чтоб мусульмане понимали», – сказал Мухаммад Рахимов в интервью изданию.

Ранее официальные власти Ставрополья направили рекомендации о недопустимости публичных намазов без разрешения, что вызвало резкую критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. Он назвал запрет «беспределом» и предложил вместо ограничений строить больше мечетей для удобства мусульман региона. Тем не менее, позиция муфтия в регионе отражает стремление избежать провокаций, конфликтов и предвзятости в обществе, особенно в условиях сохранения общественного порядка и безопасности.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев также осудил демонстративные намазы в общественных местах, включая метро, считая такие действия несвойственными подлинному исламу и провокацией. Фадеев акцентировал необходимость просветительской работы среди мусульман, которую должны вести исламские деятели, чтобы не допустить масштабных конфликтов на религиозной почве.

Станислав Маслаков