Russian Field: в пятерке важных для россиян песен оказались «Матушка» и «Перемен»

Россияне назвали гимн России самой значимой по смыслам песней. Далее по степени убывания идут «День Победы», «Матушка» Татьяны Куртуковой, «Перемен» группы «Кино» и «Я русский» Shaman. Это следует из данных соцопроса исследовательского центра Russian Field, проведенного по заказу политолога и члена Общественной палаты Александра Асафова.

Россиян опрашивали о самой значимой песне «для поколения». Песня «Перемен» группы кино вошла в тройку сразу у трех групп: от 18 до 29 лет, от 30 до 44 лет и от 45 до 59 лет. «Матушка» у первых двух категорий стала второй после гимна страны.

Итоговая десятка по всем возрастам выглядит следующим образом:

Гимн России (10%); «День Победы» (8%); «Матушка» Татьяны Куртуковой (6%); «Перемен» группы «Кино» (6%); «Я русский» Shaman (4%); Гимн СССР (4%); «Священная война» (3%); «Надежда» Александры Пахмутовой (3%); «С чего начинается Родина» (1%); «Русское поле» (1%).

В опросе приняли участие 1600 респондентов разного пола, возраста и мест проживания. Александр Астафов в разговоре с «Ъ» назвал «характерной» чертой опроса отсутствие «исполнителей-иноагентов» в ответах россиян. «Исключение — не признанный иноагентом Юрий Шевчук с песней "Осень"»,— отметил член Общественной палаты.

Степан Мельчаков, Григорий Лейба