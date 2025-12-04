Пашинян назвал Католикоса всех армян угрозой госбезопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Католикос всех армян Гарегина II (мирское имя Ктрич Нерсисян) должен уйти со своего поста. По мнению премьера, священнослужитель представляет «угрозу государственной безопасности».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



«Ничто не наносит большего вреда Армянской апостольской Святой Церкви, чем присутствие Ктрича Нерсисяна. Мы говорим, что процесс начался, и он должен уйти. Здесь не стоит вопрос выбора, уходить или нет», — заявил господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

Он подтвердил, что посещает только те службы, где имя действующего Католикоса не упоминается, и призвал священнослужителей учесть, что власти не считают его легитимным.

Ранее сегодня 27 епископов и архиепископов ААЦ выступили с совместным заявлением в поддержку Гарегина II. Они осудили «политическое вмешательство» и игнорирование имени Католикоса в литургии, назвав это элементами раскола.

Конфликт между правительством и духовенством длится несколько лет. Высокопоставленные священнослужители, включая родственников Католикоса, были арестованы или осуждены по различным обвинениям, от призывов к захвату власти до давления на избирателей.