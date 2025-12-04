В Томской области похитили бюджетные средства, выделенные на ремонт котельных

Материалы прокурорской проверки стали основанием для возбуждения дела о хищении из бюджета почти 1,8 млн руб., выделенных на ремонт котельных. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в мае 2025 года администрация Парабельского района заключила с ООО «Термопро» и ООО «Холли» контракты на ремонт двух котельных в селе Нарым. Однако к выполнению работ фирмы-подрядчики не приступили, полученный аванс заказчику не вернули. Региональному и муниципальному бюджетам причинен ущерб на сумму более 1,7 млн руб.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, которые завели уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Илья Николаев