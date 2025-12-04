Новостройки поднимают ценник

Цены на рынке новостроек Сибири в ноябре выросли на 2% в сравнении с предыдущим месяцем. За год динамика составила около 10%. На ценах отражается инфляция, а также растущая себестоимость строительства и рабочей силы, считают эксперты. В следующем году они прогнозируют сохранение тенденции, а по его итогам — рост стоимости первичного жилья до 7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменение цен на квартиры происходит на фоне роста себестоимости строительства и рабочей силы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Изменение цен на квартиры происходит на фоне роста себестоимости строительства и рабочей силы

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Цены на первичном рынке жилья в Сибири в ноябре выросли в среднем на 2%, следует из данных сервиса подбора недвижимости «Циан». Так, стоимость квадратного метра в новостройках Омска за месяц увеличилась на 2,3% до 154,1 тыс., в Барнауле — на 1,9% до 181 тыс. руб., Иркутске — на 1,8% до 176,5 тыс. руб., Кемерове — на 1,4% до 149,8 тыс. руб., Красноярске на 0,6% до 142,5 тыс. руб. Снижение зафиксировано в Новосибирске — на 1,8% до 167,2 тыс. руб., а также в Новокузнецке — на 3,8% до 153,2 тыс. руб.

«Например, студии за месяц подорожали примерно на 2%, а с начала года почти на 16%. Это самый заметный рост среди всей квартирографии. Основная причина — это стабильный рост затрат на стройматериалы и зарплаты рабочих. К этому добавляется дефицит новых проектов, так как высокие ставки по кредитам сдерживают активность девелоперов. В городах СФО ситуация в целом похожая»,— прокомментировал данные заместитель руководителя отдела новостроек риэлтерской компании «Города» Роман Шепелев.

Рост цены квадратного метра на первичном рынке в ноябре оказался выше, чем в предыдущие два месяца, но ниже, чем за ноябрь 2024 года, когда он составлял менее 2%, отмечает гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. «Со снижением ставки ЦБ в офисах продаж застройщиков происходит некоторое оживление, это также связано и с традиционным всплеском активности покупателей к концу года. Если ключевую ставку и далее будут снижать, это сделает ипотеку доступнее, рынок будет более активно просыпаться, а цены расти быстрее»,— полагает он.

По данным «Циан», спрос на недвижимость с октября по ноябрь в Сибири увеличился на 8%. «Рост активности связан с увеличением потребительского оптимизма на фоне снижения ставки ЦБ — стало больше тех, кто рассчитывает на скорое рефинансирование, и реализацией отложенного спроса, в том числе из-за выхода на рынок держателей депозитов»,— считает ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская. По мнению эксперта, спрос также разгоняют неясные перспективы изменений семейной ипотеки в 2026 году. По решению Минфина РФ, с 1 февраля 2026 года на семью можно будет взять лишь один льготный кредит.

Опрошенные «Ъ-Сибирь» аналитики считают, что возросший спрос на новостройки обусловлен временными факторами, поэтому речи о полном восстановлении рынка пока не идет.

По словам эксперта по недвижимости из Кемеровской области Вадима Хващевского, повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года приведет к росту цен на новостройки, поскольку скажется на себестоимости строительства. Аналитики прогнозируют рост цен на 2–7% в целом по 2026 году. Повышение на некоторое время охладит спрос, полагает руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха, хотя часть нагрузки может быть сдержана конкуренцией и мерами господдержки.

Впрочем, в ближайшие месяцы — декабре и январе — резких изменений не предвидится. «Скорее всего, цены продолжат плавный рост, но в первую очередь на компактные квартиры, которые пользуются наибольшим спросом. В целом на ближайшие месяцы стоит ожидать умеренного подорожания, близкого к уровню общей инфляции в стране»,— уверен Роман Шепелев.

Лолита Белова