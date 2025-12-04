Свободных складских площадей в Петербурге в 2025 году стало втрое больше

Объем вакантных площадей в Санкт-Петербурге по итогам 2025 года может увеличится с 1,5% до 4,5% год к году. По прогнозу IBC Real Estate, на следующий год доля свободной складской недвижимости может увеличиться до 5%.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общий объем предложения на рынке складской недвижимости, по предварительной оценке аналитиков компании, по итогам текщего года составит 7149 тыс. кв. м. В прошлом году показатель был равен 6599 тыс. кв. м, прогноз — 7549 тыс.

Объем сделок по итогам 2025 года снизится на 52% по сравнению с 2024 годом и составит не более 250 тыс. кв. м. Год назад показатель спроса тоже снизился на 43%.

Ставки аренды по итогам года будут ниже прошлогодних показателей на 13% год к году под давлением растущей вакантности и снижения спроса в регионе.

Александра Тен