В Коми впервые вынесли приговор под делу о диверсии

В Коми Верховный суд 4 декабря вынес приговор по уголовному делу о диверсии. Виновным признан 20-летний студент Тимофей Сухарев, ему назначено 12 лет лишения свободы. Подобный приговор в регионе вынесли впервые, отметили в суде и УФСБ по региону.

По версии следствия, 10 июня 2025 года молодой человек по указанию неизвестного проник на подстанцию в селе Выльгорт Сыктывдинского района и с нескольких попыток вывел из строя трансформаторы. Из-за аварии село осталось без электричества.

Сухарев был задержан сотрудниками регионального УФСБ 25 августа. Он заявил, что получил от неизвестного несколько заданий. «Нужно было пройти на ж/д вокзал Сыктывкара и снять поезда — пройтись и снять видео. Второе задание было — пройти на электростанцию, открутить болты, чтобы выпустить масло»,— признался Сухарев.

Сухарев проведет первые два года своего срока в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ПАО «Россети Северо-Запад». Со студента взыскали более 1,1 млн руб. в счет возмещения материального ущерба. Молодой человек признал свою вину.

Дарья Шучалина, Сыктывкар