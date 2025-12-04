Кения обвинила британских военных в многолетних преступлениях

Комиссия парламента Кении представила итоги двухлетнего расследования поведения британских военных, которые по соглашению между двумя странами находятся на территории этой африканской страны для учений, а также инструктажа местных военнослужащих. Как утверждают кенийские власти, на протяжении десятилетий военные из Великобритании совершали преступления, в том числе убивали, пытали и насиловали местных жителей. Об этом сообщает The Kenya Times.

В рамках действующего с 1964 года договора между Британией и Кенией военные британского контингента British Army Training Unit Kenya (BATUK) могут проводить дважды в год двухнедельные военные учения в африканской стране. В свою очередь, до 1 тыс. кенийских военных могут участвовать в учениях и проходить военную подготовку в Великобритании. Расследование действий контингента BATUK проводилось по распоряжению комитета по обороне, разведке и внешним связям Национальной ассамблеи Кении.

Следователи зафиксировали показания жителей, проживающих недалеко от военных баз, где проходят учения, собрали доказательства и улики, имеющие отношения к событиям, начиная с 1990-х годов. Среди обвинений в адрес британских военных упоминается причастность к незаконным задержаниям местных жителей, преследованиям и выселениям. Комитет парламента отмечает, что руководство BATUK упорно отказывалось сотрудничать в проведении расследования, ссылаясь на дипломатический иммунитет. В 94-страничном докладе по итогам расследования указывается, что контингент BATUK «все больше воспринимается как оккупант, а не партнер по развитию, а пострадавшие жители проводят параллели с беззакониями эпохи колониализма».

Британские власти отреагировали на публикацию расследования, выразив «глубокое сожаление» и готовность со своей стороны тщательно расследовать все факты, как только будут представлены доказательства.

Алена Миклашевская