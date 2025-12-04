Стерлитамакский пороховой завод «Авангард» уличили в загрязнении реки Белой

Исполняющая обязанности замруководителя Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Алия Узкова объявила предостережение федеральному казенному предприятию «Авангард» о недопустимости нарушений природоохранного законодательства.

Как следует из публикации на госпортале проверок, поводом для реакции ведомства стало обращение о сбросе сточных вод в реку Белую рядом с Красноярским сельсоветом Стерлитамакского района. Выехав на место, специалисты Росприроднадзора обнаружили характерный запах сточных вод.

Дальнейший трехкратный анализ проб воды показал многократное превышение нормальной концентрации загрязняющих веществ. Например, содержание нефтепродуктов превысило предельно допустимую концентрацию в 6,2 и 6,6 раза, железа — в 20, 12 и 10,8 раза, аммония — в 190, 446 и 466 раз. Также фиксировалось отклонение от разрешенных значений концентрации меди, цинка, нитрат-, сульфат- и хлорид-иона, взвешенных веществ и других элементов.

Пробы исследовали специалисты Башкирского филиала федерального Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО.

Федеральное казенное предприятие «Авангард» основано в 1943 году, входит в госкорпорацию «Ростех». В рамках гособоронзаказа завод производит артиллерийский порох, боеприпасы, а также выпускает взрывчатые вещества, используемые в нефтегазовой отрасли.

Идэль Гумеров