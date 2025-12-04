Спрос на китайские авто с пробегом вырос на 6% в Ставрополье

Спрос на подержанные китайские автомобили от дилеров в Ставропольском крае увеличился на 5,6% с начала 2025 года при снижении средней стоимости на 2,9% до 1,9 млн руб. Об этом свидетельствуют данные исследования Авито Авто, предоставленные «Ъ-Кавказ».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее востребованными среди покупателей стали машины марок Geely, Chery, Changan, HAVAL и EXEED. Лидером по популярности оказался Geely Monjaro, за ним следуют Geely Coolray, HAVAL Jolion, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro.

Интерес к автомобилям Geely за год поднялся на 5,1%. Особенно заметный рост показали отдельные модели Chery: Tiggo 4 стал популярнее на 51,7%, а Tiggo 4 Pro — на 25,3%.

Осенью 2025 года доля китайских машин с пробегом в предложениях российских дилеров достигла 10,7%, что на 10% больше аналогичного периода предыдущего года. Китайский автопром по данному показателю опередил американские марки (7,3%), французские (6,1%) и чешские (3,2%) бренды.

Тат Гаспарян