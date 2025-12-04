Мособлдума приняла закон о профилактике абортов

Депутаты Мособлдумы приняли закон, направленный на профилактику и снижение числа абортов. Он вводит запрет склонения к прерыванию беременности в области.

Закон также предполагает реализацию в регионе комплекса мер, в том числе создание центров и кабинетов медико-социальной помощи женщинам. Сейчас в Подмосковье работает 40 таких кабинетов и шесть центров.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, за последние семь лет в госмедучреждениях количество абортов снизилось более чем вдвое. «За девять месяцев этого года среди женщин, которые пришли на аборт, в итоге встали на учет по беременности почти 60%»,— прокомментировал он в Telegram принятие закона.

«Склонением» к аборту авторы инициативы называют уговоры прервать беременность, подкуп и обман с той же целью, а также «распространение ложной информации о безопасности аборта» и отрицание ценности семьи, материнства и брака. В документе говорится, что нарушение закона влечет административную ответственность, но конкретные наказания не указаны.