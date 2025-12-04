Федеральная ГК «Развитие» инвестирует 1,5 млрд рублей в новый ЖК «Скай» в Самаре

Федеральный девелопер ГК «Развитие» приобрел ООО «СЗ «Скай» и планирует вывести на рынок новый жилой комплекс в Самаре. Общий объем инвестиций превысит 1,5 млрд руб., сообщают в пресс-службе компании.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

ЖК «Скай» расположится на пересечении ул. Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Советском районе. Проект включает два 18-этажных дома на 288 квартир. Сдать комплекс планируют в третьем квартале 2027 года.

В настоящее время федеральный девелопер строит в Самаре три жилых комплекса: «Салют» (Мехзавод), «Юность» (Октябрьский район) и «Классики» (Советский район).

Руфия Кутляева