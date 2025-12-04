Бангладеш обошла Белоруссию по размеру долга перед Россией

По итогам 2024 года Бангладеш стала крупнейшим должником России, впервые сместив с этого места Белоруссию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных Всемирного банка.

За прошедший год долг Бангладеш перед Россией вырос почти на 19% и достиг рекордных $7,8 млрд — максимального показателя в современной истории. Задолженность Белоруссии, традиционно удерживавшей статус главного должника, снизилась на $125 млн, до $7,6 млрд.

Третье место в рейтинге должников занимает Индия, чей долг перед Россией также вырос на 19% — до $4,9 млрд. За ней следуют Египет с задолженностью в $4,1 млрд, которая увеличилась за год на 25%, и Вьетнам с долгом около $1,4 млрд (сохранился на прежнем уровне).

Кроме того, более $1 млрд должны были России Афганистан и Йемен. У остальной 31 страны сумма задолженности существенно меньше. Самая небольшая сумма была у Гренады — всего $2 тыс.