Орешкин призвал увеличить импорт неэнергетических товаров из Индии

Объем российско-индийской торговли значительно вырос в последние годы, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. При этом, по его оценкам, Индия поставляет в Россию недостаточно неэнергетических товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Максим Орешкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Индия сегодня — это третья экономика мира, Россия — четвертая экономика мира. Очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует»,— сказал господин Орешкин на Российско-индийском бизнес-форуме (трансляция велась на сайте организатора мероприятия).

По словам Максима Орешкина, три года назад объем торговли между Россией и Индией достиг $30 млрд. С 2022-го по 2024 год темпы роста составляли 80% в год. Теперь показатель движется к $70 млрд. Цель — достичь уровня $100 млрд к 2030 году.

Доля Индии в российском импорте пока не превышает 2%, подчеркнул господин Орешкин. По его мнению, дальнейший рост товарооборота между двумя странами будет обеспечен в основном за счет увеличения импорта из Индии.

Максим Орешкин назвал шесть основных направлений товаров и услуг, поставки которых Индия будет наращивать:

товары широкого потребления;

продукты питания и сельхозпродукция;

лекарственные препараты и медицинские товары;

телекоммуникационное оборудование и услуги IT-сектора;

комплектующие для российской промышленности;

трудовые ресурсы.

«Мы со своей стороны готовы обеспечить необходимые условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок»,— отметил господин Орешкин.