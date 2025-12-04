Орешкин призвал увеличить импорт неэнергетических товаров из Индии
Объем российско-индийской торговли значительно вырос в последние годы, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. При этом, по его оценкам, Индия поставляет в Россию недостаточно неэнергетических товаров.
Максим Орешкин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Индия сегодня — это третья экономика мира, Россия — четвертая экономика мира. Очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует»,— сказал господин Орешкин на Российско-индийском бизнес-форуме (трансляция велась на сайте организатора мероприятия).
По словам Максима Орешкина, три года назад объем торговли между Россией и Индией достиг $30 млрд. С 2022-го по 2024 год темпы роста составляли 80% в год. Теперь показатель движется к $70 млрд. Цель — достичь уровня $100 млрд к 2030 году.
Доля Индии в российском импорте пока не превышает 2%, подчеркнул господин Орешкин. По его мнению, дальнейший рост товарооборота между двумя странами будет обеспечен в основном за счет увеличения импорта из Индии.
Максим Орешкин назвал шесть основных направлений товаров и услуг, поставки которых Индия будет наращивать:
- товары широкого потребления;
- продукты питания и сельхозпродукция;
- лекарственные препараты и медицинские товары;
- телекоммуникационное оборудование и услуги IT-сектора;
- комплектующие для российской промышленности;
- трудовые ресурсы.
«Мы со своей стороны готовы обеспечить необходимые условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок»,— отметил господин Орешкин.