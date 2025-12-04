Жителю Семенова дали два года колонии за удар полицейского и оторванный погон

Суд признал жителя Семеновского округа Нижегородской области виновным в применении насилия к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Фигуранту назначили два года исправительной колонии строгого режима, сообщили в районном суде 3 декабря.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в марте 2025 года сотрудники полиции прибыли к подсудимому, чтобы взять объяснения по факту нанесения ему побоев. Они предложили проследовать в служебный автомобиль, однако нетрезвый фигурант не согласился. Он сорвал рукой левый погон с формы полицейского и один раз ударил его в область уха. Потерпевший получил ушиб мягких тканей головы и сильную физическую боль.

Подсудимый вину не признал. Ранее он уже имел судимость за кражу.

Галина Шамберина