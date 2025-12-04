Суд изъял у экс-замглавы Росалкогольтабакконтроля дачу в Подмосковье

Суд изъял имущество на 30 млн руб. у бывшего заместителя руководителя Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль) Дениса Гуляева. По данным прокуратуры Москвы, недвижимость была куплена господином Гуляевым на неподтвержденные доходы.

Следствие установило, что бывший чиновник в 2012 году приобрел дом с участком в Истринском районе Московской области за 30 млн руб., хотя официальный доход господина Гуляева не позволял ему совершить такую покупку. Приобретенную недвижимость Денис Гуляев оформил на родственника жены и не упоминал в декларациях.

Столичная прокуратура подавала иск об изъятии имущества в Никулинский районный суд. Он удовлетворил требование ведомства в полном объеме.