«Мегафон» запустил базовые станции во втором по величине городе Прикамья

«Мегафон» обеспечил более стабильную связь и мобильный интернет в двух микрорайонах Березников. Как сообщает пресс-служба оператора, инженеры запустили новые базовые станции в центральной части и на северо-востоке города, в микрорайоне Еврохим. В пресс-службе отметили, что ежедневно продолжительность телефонных разговоров в Березниках превышает 120 тыс. минут.

Новые объекты связи расположены в нескольких частотных диапазонах. «С начала года в Прикамье построено и модернизировано около 150 объектов связи, в том числе и в Березниках: в общественно значимых местах, жилых кварталах, в районе культурных учреждений»,— рассказал директор «Мегафона» в Пермском крае Андрей Шмалев.