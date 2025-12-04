Прибыль предприятий Пермского края снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом

За январь — сентябрь 2025 года предприятия Прикамья получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 281,5 млрд руб., что на 15,1% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 73% обследованных предприятий завершили отчетный период с прибылью. Ее объем в сумме 314,4 млрд руб. на 9,6% ниже показателя января — сентября 2024 года. Убыток нерентабельных компаний вырос в два раза и составил 32,9 млрд руб.

Промышленными предприятиями края также получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 239,6 млрд руб. Доля прибыльных компаний составила 64,1%, а прибыль по ним — 265,1 млрд руб. (на 9,8% ниже аналогичного показателя за январь — сентябрь 2024 года).