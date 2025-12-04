Двух нелегально работавших в Удмуртии африканцев выдворили из страны

В Удмуртии судебные приставы выдворили из страны двух иностранцев, прибывших из Сьерра-Леоне и Камеруна и неофициально работавших на местных предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.

«Гражданин Сьерра-Леоне прибыл в РФ по студенческой визе для учебы в Российском университете дружбы народов (РУДН). Взяв академический отпуск, он приехал в село Шаркан, где устроился на молочный комбинат животноводом»,— говорится в сообщении. Камерунец, приехавший в РФ в качестве туриста, работал в пункте выдачи заказов в Сарапуле.

О том, сколько времени иностранцы работали в Удмуртии, не сообщается. Нелегалов выявили правоохранители. «Ни у кого из задержанных при проверке не оказалось документов, подтверждающих право на пребывание на территории РФ»,— уточнили в УФССП.

Мигранты привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда и пребывания в РФ (ст. 18.8 КоАП). Судебные приставы доставили африканцев до таможенного пункта пропуска на границе, откуда иностранцы улетели в свои страны. Въезд в РФ для них закрыт на пять лет.