Терренс Эдвардс из саратовского «Автодора» покинул Россию, клуб готов судиться

Американский баскетболист Терренс Эдвардс решил не возвращаться в саратовский клуб «Автодор» после поездки в США, сообщила пресс-служба клуба.

В заявлении клуба сказано, что господин Эдвардс уведомил руководство о своем нежелании возвращаться в Россию. В связи с этим «Автодор» намерен принять все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с игроком.

Терренсу Эдвардсу 23 года, и он выступал за «Автодор» с августа 2025 года.

Никита Маркелов