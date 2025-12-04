УФАС отказало рыбинскому департаменту в признании подрядчика недобросовестным

Ярославское межрегиональное УФАС отказало департаменту архитектуры и градостроительства Рыбинска во включении рязанской компании ООО «ГЕОИЗЫСКАНИЯ» в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Фото: Дмитрий Рудаков//Телеграм-канал

В августе 2023 года между сторонами был заключен контракт на оказание услуг по подготовке документов для постановки территориальных зон на кадастровый учет. Начальная цена контракта составляла 1,4 млн руб., в ходе торгов рязанская компания предложила выполнить работы за 360 тыс. руб. 28 октября 2025 года контракт был расторгнут по инициативе заказчика.

В пресс-службе областного УФАС сообщили, что главной претензией рыбинского департамента было неисполнение обязательств в установленный срок, а именно к 15 декабря 2023 года. Антимонопольный орган в ходе проверки выяснил, что заказчик предоставил исполнителю ошибочные данные, которые подрядчик не должен был проверять или исправлять. Некорректные географические координаты границ зон повлекли отказ во внесении сведений в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) для 17 территориальных зон.

«При этом компания "ГЕОИЗЫСКАНИЯ" действовала добросовестно. Не имея таких обязательств, она за свой счет устранила часть ошибок, добилась постановки на кадастровый учет трех зон и активно сотрудничала с Росреестром для решения проблемы»,— сообщили в УФАС.

В итоге УФАС не нашло недобросовестного поведения в действиях подрядчика и отказало рыбинскому департаменту во включении компании в соответствующий реестр.

Алла Чижова