В Каспийске возбудили дело по факту смерти детсадовца в автобусе

СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту смерти 4-летнего детсадовца в автобусе в Каспийске (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 3 декабря 2025 года водитель автобуса, перевозивший воспитанников детсада по домам, обнаружил одного из воспитанников без сознания и отвез его родителям. Они же доставили мальчика в больницу, где медиками констатирована смерть ребенка.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн

