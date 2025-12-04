В Каспийске возбудили дело по факту смерти детсадовца в автобусе

СУ СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту смерти 4-летнего детсадовца в автобусе в Каспийске (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что 3 декабря 2025 года водитель автобуса, перевозивший воспитанников детсада по домам, обнаружил одного из воспитанников без сознания и отвез его родителям. Они же доставили мальчика в больницу, где медиками констатирована смерть ребенка.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн