В Орске возбуждено дело о попытке получить взятку инспектором Ростехнадзора

В Орске возбудили уголовное дело в отношении инспектора Ростехнадзора, который обвиняется в покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и получении взятки должностным лицом (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По предварительным данным следствия, в ноябре обвиняемый получил через посредника взятку в виде денег от начальника подразделения коммерческой организации. За полученные деньги инспектор не должен был проводить осмотр принадлежащей организации неисправной техники и выдать документы о ее допуске к работе.

Полученными средствами обвиняемый не смог распорядиться, так как был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Фигуранту избрана мера пресечения. Обвиняемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.

Руфия Кутляева