Жителю Башкирии ужесточили наказание за кражу денег участника СВО

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры об ужесточении наказания ранее судимому 43-летнему жителю Куюргазинского района, обвиняемому в краже денег участника СВО, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что в марте подсудимый проводил время в застолье с сожительницей военнослужащего. Боец в это время находился в зоне СВО. Для покупки дополнительной порции алкоголя она отдала обвиняемому банковскую карту потерпевшего.

Фигурант уголовного дела забрал карту и не стал ее возвращать, вместо этого в течение нескольких дней расплачивался ею в магазинах. Из судебного акта, опубликованного сайте Верховного суда Башкирии, следует, что всего было потрачено более 28 тыс. руб. Кроме того, говорится в апелляционном определении, потерпевший умер при прохождении военной службы.

Суд первой инстанции признал его виновным в краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приговорил к 1,5 года колонии строгого режима, посчитав смягчающим обстоятельством добровольное возмещение ущерба. В апелляционной инстанции ему назначено 2,5 года колонии, а смягчающее обстоятельство из судебного акта исключено.

