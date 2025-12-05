Корпорация «Баркли» инвестировала в жилой комплекс в Казани 14 млрд рублей

Инвестиции компании «Баркли» (специализируется на строительстве элитных домов) в новый жилой комплекс «ДАН» в Вахитовском районе Казани составили 14 млрд руб., часть из них — привлеченные средства. Об этом сообщил генеральный директор «Островский девелопмент» (компания-застройщик), Артем Смирнов.

ЖК «ДАН» первый объект «Баркли» в Казани. По словам председателя совета директоров и основателя корпорации Леонида Казинеца, за счет высокого качества жилья и дорогих продаж ожидается доходность выше среднего депозита по рынку. Часть средств предоставлена банком ВТБ с фиксированной доходностью.

Жилой комплекс Barkli «ДАН», расположенный на ул. Островского, состоит из четырех корпусов, включая три жилых здания высотой 9, 17 и 22 этажа, а также трехэтажный нежилой корпус с зеленой зоной. В общей сложности комплекс предлагает 330 квартир, от однокомнатных до пентхаусов. Общая площадь коммерческих помещений составляет 8 500 кв. м, предназначенных для размещения магазинов, кофеен, ресторанов и офисов. На крыше комплекса запланирован ресторан с террасой.

Срок ввода ЖК Barkli «ДАН» в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2028 года.

Анна Кайдалова