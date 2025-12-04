Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о проверке после жалоб жителей Альметьевска на бездомных собак. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Бастрыкину доложат о проверке из-за жалоб на безнадзорных собак в Альметьевске

Бастрыкину доложат о проверке из-за жалоб на безнадзорных собак в Альметьевске

По информации, размещенной в интернете, вблизи жилых домов в микрорайоне СУ-2 обитает большое количество агрессивных животных. В этом году несколько пострадавших обращались в медицинские учреждения. Несмотря на многочисленные заявления граждан, меры по отлову собак не были приняты.

Проводится проверка по сообщениям жителей о длительном бездействии ответственных служб в вопросе отлова собак в микрорайоне.

Анна Кайдалова