В Самаре из-за вандалов закрыли на ремонт надземный переход в поселке Мехзавод

С 3 декабря надземный переход через Московское шоссе в поселке Мехзавод Красноглинского района Самары закрыт на ремонт из-за вандализма. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

В 2024-2025 годах специалисты ведомства неоднократно осматривали объект и зафиксировали серьезные повреждения. Сообщается, что вандалы повредили линии электроснабжения и связи, что вывело из строя лифты для маломобильных граждан, системы вентиляции и пожаротушения. Также пострадали конструктивные элементы, остекление, внутренняя отделка и освещение.

В связи с этим жителям предлагается использовать ближайший наземный переход. Восстановление основных инженерных систем планируется завершить до 31 декабря 2025 года, а все работы, включая отделку, должны быть завершены в первом квартале 2026 года.

Стоит отметить, что лифт в данном надземном переходе не работал с момента его открытия, из-за чего многие пешеходы пользовались наземным переходом.

Андрей Сазонов