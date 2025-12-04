Россиянина обманули на полмиллиона после похода в сауну со школьницей

Трое жителей Саранска и 15-летняя девушка задержаны по подозрению в вымогательстве 500 тыс. руб. у мужчины, которого они шантажировали интимной связью с подростком. Об этом сообщили в МВД Мордовии.

По данным следствия, в ноябре несовершеннолетняя по указанию злоумышленников пригласила 42-летнего мужчину в сауну. Когда пара прибыла в заведение, работавший охранником соучастник предупредил подельников. Они приехали на место под видом сотрудников правоохранительных органов. Пойманному с поличным мужчине предложили заплатить 500 тыс. руб. под угрозой возбуждения уголовного дела. Тот согласился и отдал деньги в течение нескольких часов.

Четверых участников схемы задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ о вымогательстве, а в отношении двух фигурантов дополнительно — по статье 150 УК РФ о вовлечении несовершеннолетнего в преступление.