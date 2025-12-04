В Карагае определили кандидатов на должность главы

На пост главы Карагайского округа будут претендовать действующий глава Василий Нечаев и директор центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов. Как сообщает телеграм-канал «На местах», такое решение приняла конкурсная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Нечаев

Фото: телеграм-канал «На местах» Василий Нечаев

Фото: телеграм-канал «На местах»

Свои программы развития округа кандидаты на пост главы представят на заседании местной думы 15 декабря, по итогам которого депутаты изберут главу территории.

Василий Нечаев был избран главой Карагайского округа 15 декабря 2020 года. Срок его полномочий составляет пять лет.