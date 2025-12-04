Зарубежные СМИ: Что означает визит Владимира Путина в Индию?

Владимир Путин начинает двухдневный визит в Индию. Президент России проведет в Нью-Дели переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Первая, неформальная встреча, пройдет вечером за ужином. Основные переговоры между лидерами ожидаются 5 декабря. Вместе с президентом в Индию отправились члены правительства и регуляторов, отмечает телеканал India Today. Среди них министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В Кремле отмечали, что центральной темой переговоров станет сотрудничество в оборонной и торгово-экономической сфере. Зарубежные СМИ допускают, что стороны обсудят и другие аспекты российско-индийских отношений. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

К визиту Владимира Путина Нью-Дели превратился в стальную крепость, пишет The Times of India. Спецслужбы города развернули самоходную артиллерию, снайперов и средства для борьбы с беспилотниками. А каждое место, связанное с маршрутом президента России, силовики очистили и взяли под охрану. Путин остановился в президентском люксе отеля ITC Maurya. Там же в ходе своих визитов селились другие мировые лидеры, в том числе президенты США Дональд Трамп и Билл Клинтон. Российскому лидеру предоставят номер с двумя спальнями, столовой на 12 человек, мини-спа и тренажерным залом, отмечает издание.

Для Путина встреча станет возможностью показать миру, что у России есть партнеры мирового значения, отмечает The New York Times. Однако для премьер-министра Индии стоит более сложная задача. Ему придется балансировать между отношениями с Россией и попыткой договориться с Соединенными Штатами, которые продолжают оказывать давление на Нью-Дели.

Формально Москва и Нью-Дели подают саммит как торговые переговоры, хотя на повестке остаются более принципиальные для Индии вопросы, связанные с энергетикой и обороной — двумя сферами, за которыми стал пристально следить президент США Дональд Трамп, обращает внимание Bloomberg. Как напоминает издание, Вашингтон увеличил пошлины на индийские товары до 50%, во многом чтобы наказать Индию за импорт российской нефти. И вынудить страну закупать больше американского оружия. По словам аналитиков Bloomberg, правительство Моди рискует усложнить будущие переговоры с администрацией Трампа. После демонстрации более тесных индийско-российских отношений, торговая сделка с США может отдалиться.

Впрочем, для Моди встреча с Путиным может стать и дипломатической подстраховкой, отмечает CNN со ссылкой на экспертов. Она покажет Вашингтону, что у Нью-Дели есть еще один торговый партнер, дающий больше пространства для будущих переговоров. Однако собеседники телеканала допускают, что Путин может воспользоваться таким положением Индии. По их словам, российский президент знает о значительном давлении на Моди со стороны других стран. Из-за этого индийский премьер-министр находится между молотом и наковальней.