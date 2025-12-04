За обман 22 пенсионеров банда «продавцов фильтров» пошла под суд на Алтае

Центральный райсуд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении девяти жителей Алтайского края, Томской и Кемеровской областей. Фигурантам дела вменяют в вину мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ) со средствами пенсионеров, сообщила прокуратура края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, преступная группа действовала в Барнауле и Новоалтайске в 2024 году. Мошенники, как установили правоохранители, представлялись сотрудниками коммунальных служб и убеждали жертв в изношенном состоянии коммуникаций в их квартирах. Чтобы «решить проблему» пожилым гражданам предлагали установить фильтры для очистки воды по завышенной цене.

Аферисты получали от потерпевших от 22,9 тыс. руб. до 49,8 тыс. руб. От их действий пострадали 22 пенсионера. Общая сумма ущерба, по оценке правоохранителей, превысила 580 тыс. руб.

Александра Стрелкова