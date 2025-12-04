Сэкономили на детях

В этом году количество преступлений, связанных с коррупцией, в Татарстане увеличилось на 23% и превысило 1,2 тыс. Средний размер взятки увеличился почти вдвое — до 702 тыс. руб. Прокуратура Татарстана подала семь исков об обращении в доход РФ имущества чиновников, приобретенного на неподтвержденные доходы. По утрате доверия было уволено 20 должностных лиц. В Татарстане также были выявлены коррупционные нарушения при поставке медицинского оборудования, строительстве мест отдыха в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также в обеспечении питанием школьников. Некоторые поставщики занижали требуемую энергетическую ценность на 70% и заменяли продукты на более дешевые аналоги.

В 2025 году было выявлено более 1,2 тыс. коррупционных преступлений, что на 23% больше показателя прошлого года, об этом рассказал заместитель прокурора Татарстана Тимур Нуриев. Республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по числу выявленных преступлений. Это не означает, что Татарстан — самый коррумпированный регион, а говорит об эффективной работе правоохранительных органов, считает Тимур Нуриев.

В 2025 году прокуратура Татарстана направила семь исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму более 728 млн руб. Пока в доход РФ обратили только одну квартиру, принадлежащую бывшему сотруднику Госстройнадзора по Набережным Челнам. Как сообщала пресс-служба СУ СКР по Татарстану, чиновник получил пять взяток на сумму более 1 млн руб. В этом году 20 чиновников были уволены по утрате доверия, в том числе семь из них — по решению суда. Большую часть уволенных составляют руководители муниципалитетов.

Чье имущество изымут В июле 2025 года суды удовлетворили два иска прокуратуры к бывшему главе Кировского и Московского районов Казани Сергею Миронову, экс-главе Бугульминского района Линару Закирову и их семьям. В доход РФ обратят имущество стоимостью 437 млн руб. и 115 млн руб. В августе прокуратура Татарстана подала иск об изъятии активов бывшего заместителя премьер-министра и министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова в размере 650 млн руб.

Замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Татарстана Николай Герасимов сообщил, что средний размер взятки в Татарстане в 2025 году вырос почти вдвое — с 377 тыс. до 702 тыс. руб. Наибольшее число коррупционных преступлений было выявлено в Казани, Набережных Челнах, Альметьевском, Мамадышском, Зеленодольском, Бавлинском, Кукморском и Лениногорском районах. Среди основных причин роста суммы взятки господин Герасимов назвал увеличение товарно-денежных отношений и инфляцию.

Замначальника управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов сообщил, что коррупционные риски продолжают выявляться во всех направлениях экономической деятельности. В частности, были выявлены нарушения в сфере поставки питания в детские сады и школы в Атнинском, Апастовском, Буинском, Дрожжановском районах Татарстана. Часть продуктов из утвержденного меню не поставлялась в школы района, заменялась на более дешевые аналоги, а обеды детей не соответствовали требованиям по содержанию килокалорий. Дневная энергетическая потребность ребенка старше 12 лет составляет 2,7 тыс. килокалорий, а обеды укладывались лишь в долю 30–35% от требования. Кроме того, в Апастовском районе и Набережных Челнах были выявлены продукты с истекшим сроком годности.

Нарушения также были обнаружены в деятельности ГАУ «Диспетчерский центр» Минздрава Татарстана. В 2022–2025 годах учреждение заключило более 1,4 тыс. контрактов на сумму 6,7 млрд руб., из которых 2,3 млрд руб. предназначались на закупку оборудования. При этом 28 договоров на 1,8 млрд руб. были заключены без конкурентных процедур, что привело к неэффективному расходованию бюджетных средств, считает Рустам Гаязов.

Так, в декабре 2023 года «Диспетчерский центр» закупил шесть передвижных комплексов для лучевой диагностики. Сумма контракта составила 188,4 млн руб., а поставщиком стало ООО «МедУниверсал», производителем — ООО «ТД Ворсма» из Нижнего Новгорода. Фактическая стоимость услуг составила 138,2 млн руб. Стоимость одного комплекса по договору превышала фактическую почти на 8,4 млн руб.

Коррупционные нарушения были выявлены и при реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Татарстане. Субсидии получили 175 туристских проектов на общую сумму 1,9 млрд руб. В некоторых случаях стоимость оборудования была завышена в девять раз. Так, ИП Леухин А.Ю. получил 16 млн руб. на обустройство пляжа в Набережных Челнах. Предприниматель представил в Госкомитет Татарстана по туризму фиктивные платежные документы на 6 млн руб. Другой предприниматель, ИП Тюрин И.В., получил субсидию на проект в размере 5 млн руб. Согласно документам, он якобы купил туалетный комплекс за 1 млн руб., хотя реальная цена объекта составляет всего 160 тыс. руб.

