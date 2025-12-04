Коммуникационные проекты Нововоронежской АЭС признаны лучшими имиджевыми проектами топливно-энергетического комплекса России

На шестнадцатой церемонии награждения лауреатов Национальной коммуникационной премии «КонТЭКст», которая состоялась в творческом арт-пространстве «Рукав» в Москве, назвали лучшие коммуникационные проекты, СМИ и экспертов топливно-энергетического комплекса и промышленности, среди которых - два проекта Нововоронежской АЭС

Фото: Ирина Червакова

Лучшим имиджевым проектом стал проект «Атомные гастротуры» — «PROчувствуйЭКО», реализованный для укрепления имиджа Госкорпорации «Росатом» как экологически ответственной организации. Блогеры, журналисты, экоактивисты и представители туристической отрасли в течение двух сезонов дегустировали выращенные рядом с АЭС овощи, ягоды и рыбу, выловленную из пруда-охладителя энергоблока № 5. Цель всех мероприятий — показать экологичность и безопасность производства атомной электроэнергии и ее воздействия на природу.

Вручая премию, директор федеральной радиостанции «Гордость» Константин Терехов подчеркнул значимость проекта в продвижении энергетического комплекса России. А председатель жюри, академик Российской академии общественных связей и Российской академии рекламы Борис Еремин отметил, что «проект выделяется на фоне большого количества стандартных подходов».

Дипломом 2 степени отмечен проект «Экологическая безопасность: диалог вместо монолога. Проект реализован совместно с изданием «Комсомольская Правда в Воронеже». Впервые была предложена публичная презентация ежегодного экологического отчета НВ АЭС в формате прямого эфира, собравшего у микрофона представителей трех ключевых секторов: государства, энергетики и общественности. Слушатели в режиме реального времени могли задать вопрос и тут же получить на него ответ. Смена формата значительно расширила аудиторию презентации, поскольку ранее она проходила в формате круглого стола с приглашенными гостями в городе присутствия АЭС. Стоит отметить, что станция уже много лет остается единственным в Воронежской области предприятием, ежегодно публикующим подробный отчет по экологической безопасности в регионе.

«Такие мероприятия — это уникальная возможность поделиться своими региональными коммуникационными практиками и вдохновиться свежими идеями для новых проектов. Мы признательны, что нашу работу с имиджем отметили в профессиональной среде на очень высоком уровне», — поблагодарила экспертов руководитель Управления коммуникаций Нововоронежской АЭС Ирина Червакова.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России. В 2025 году в рамках открытых презентаций члены жюри оценили более 40 проектов 20 компаний, вошедших в шорт-лист. Всего на конкурс поступило 100 заявок со всей России.