Псковская «СКТ групп» выкупила петербургский бренд «Севкабель»

Бренд старейшего кабельного завода Петербурга и России «Севкабель» перешел под контроль псковской «СКТ групп», сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в мессенджере MAX. По его словам, теперь в области формируется кабельный кластер с почти 150-летней историей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочий одного из старейших кабельных заводов России «Севкабель»

Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX Рабочий одного из старейших кабельных заводов России «Севкабель»

Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

Продукция «Севкабеля», входящего в топ-10 отечественной кабельной отрасли, применяется в ключевых секторах экономики. Первые производственные мощности бренда уже запущены в Пскове в рамках масштабного инвестиционного проекта по релокации завода из Петербурга.

«Мы получаем крупного налогоплательщика, который будет ежегодно пополнять областной бюджет на сумму до 50 млн рублей»,— подчеркнул господин Ведерников.

Общий объем инвестиций в проект «Севкабель» на площадке «СКТ групп» составляет 5 млрд рублей. Реализация проекта началась в 2021 году и направлена на расширение номенклатуры и увеличение выпуска кабельной продукции в регионе.

Андрей Маркелов