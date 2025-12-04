Сенат Казахстана не стал рассматривать закон о пропаганде запрещенного в РФ ЛГБТ

Сенат Казахстана (мажилис) исключил рассмотрение законопроекта о пропаганде ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории России) на пленарном заседании. В обновленной повестке остались лишь два вопроса — поправки в законодательство о недропользовании и административной юстиции.

Речь идет о проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента». Как сообщил порталу BES.Media руководитель аппарата Сената Максим Споткай, обсуждение перенесено из-за необходимости дополнительного анализа документа.

В ноябре мажилис рассмотрел этот законопроект, в котором, среди прочего, содержалась норма о запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации («движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории России).