Более 290 тысяч тонн зерна недостоверно задекларировали в Нижегородской области

3а 11 месяцев 2025 года в Нижегородской области недостоверно задекларировали более 290 тыс. т зерна. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При анализе сведений в «Едином реестре деклараций о соответствии» за январь-ноябрь было проанализировано более 800 деклараций о соответствии на зерно общим объемом более 1 млн т.

Нарушения нашли в 219 декларациях, их действие прекращено. Хозяйствующим субъектам, допустившим недостоверное декларирование, объявлено 244 предостережения.

Галина Шамберина