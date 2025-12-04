Более 290 тысяч тонн зерна недостоверно задекларировали в Нижегородской области
3а 11 месяцев 2025 года в Нижегородской области недостоверно задекларировали более 290 тыс. т зерна. Об этом сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
При анализе сведений в «Едином реестре деклараций о соответствии» за январь-ноябрь было проанализировано более 800 деклараций о соответствии на зерно общим объемом более 1 млн т.
Нарушения нашли в 219 декларациях, их действие прекращено. Хозяйствующим субъектам, допустившим недостоверное декларирование, объявлено 244 предостережения.