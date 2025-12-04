В мешок — и в Турцию

Красноярский суд приговорил к четырем годам колонии бывшую управляющую офисом банка «Восточный» Ольгу Александрову по делу о мошенничестве. По версии следствия, она похитила 150 млн руб. у главы стройфирмы, которого убедила вложить личные сбережения в банк под высокий процент. Всю сумму наличными управляющая вынесла в мешке. В 2024 году задержанную в Турции финансистку экстрадировали на родину. Показания давать она отказалась, а бизнесмену отправила письмо с извинениями.

В Красноярске завершился суд над Ольгой Александровой, ранее занимавшей должность управляющей офисом местного филиала банка «Восточный». Финансистку признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к четырем годам колонии общего режима (максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и штрафу в размере 500 тыс. руб., рассказали в пресс-службе прокуратуры края. Гособвинение требовало для подсудимой шесть с половиной лет.

События, которые описаны в деле, начались в 2018 году. По данным следствия, обвиняемая получила информацию о наличии у главы строительной компании крупной суммы — 150 млн руб. — и убедила разместить средства в ее банке. Бизнесмену она обещала процентную ставку 14,65% годовых, в то время как в других финансовых учреждениях она не превышала 6%.

В материалах следствия указывается, что управляющая изготовила подложные договор срочного вклада и приходный ордер о внесении денег через кассу на банковские счета, которые она отдала предпринимателю. 150 млн руб. наличными под предлогом возврата средств клиенту Ольга Александрова вынесла из банка в холщовом мешке.

Впоследствии топ-менеджер по различным причинам переносила срок выплаты процентов, а если и начисляла клиенту дивиденды, то в значительно меньших суммах, чем было предусмотрено условиями договора, рассказали в пресс-службе красноярской полиции.

По заявлению бизнесмена ГУ МВД России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело.

«Супруга пояснила, что у нее очень большие проблемы по работе, она очень взволнована, и что ей срочно нужно улететь в Турцию, так как ее либо убьют, либо посадят в тюрьму. При этом на мои вопросы она отвечала, что мне об этом знать не нужно»,— приводит прокуратура слова мужа банкирши.

Поскольку управляющая скрылась, в отношении нее заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а в феврале 2021 года объявили в международный розыск.

Расследование установило, что банкирша купила две квартиры в Красноярске, жилплощадь в турецкой Аланье, а также автомобиль Toyota Camry. В августе 2024 года Ольгу Александрову задержали в Турции и поместили в пенитенциарное учреждение закрытого типа. В октябре того же года по запросу Генпрокуратуры РФ финансистку выдали российским властям.

Как рассказали в прокуратуре, в судебном процессе банкирша, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказалась давать показания и выражать отношение к инкриминируемому преступлению. В последнем слове она сообщила, что направила потерпевшему электронное письмо с извинениями.

Бизнесмен тем временем предъявил иск ПАО «Совкомбанк», к которому был присоединен банк «Восточный». В декабре 2024 года Свердловский райсуд Красноярска частично удовлетворил материальные претензии предпринимателя, взыскав с кредитной организации сумму вклада в 150 млн руб., проценты в размере 1,6 млн руб., свыше 41 млн руб. неустойки и компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб.

