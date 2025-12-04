Движение по КАД снова ограничат из-за ремонта развязки с Кронштадтским шоссе
Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов о новых дорожных ограничениях из-за работ по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе (126+500 км). Там запланирован монтаж рамных опор с перекрытием движения по полосам основного хода КАД.
Схема дорожных ограничений на время реконструкции развязки КАД и Кронштадтского шоссе в Санкт-Петербурге
Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга
Как уточнили в дирекции КЗС, на период с 01:30 до 02:00 и с 03:00 до 03:30 6 декабря для водителей окажутся полностью перекрыты участки внутреннего внешнего кольца на 125+840 — 126+230 км.
При этом автотранспортные средства экстренных служб будут пропускаться беспрепятственно на всех участках перекрытия движения. При скоплении большого количества машин будут выделены интервалы для их пропуска, отметили в ведомстве.
Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.