Освободившееся место в заксобрании от КПРФ займет коммунист из Губахи

Как и предполагал «Ъ-Прикамье», освободившийся мандат депутата заксобрания Пермского края от партии КПРФ получит первый секретарь местного отделения Губахи Степан Федотовских. Соответствующее решение согласовано с ЦК КПРФ, сообщила в своем telegram-канале первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степан Федотовских

Фото: Губахинское местное отделение КПРФ Степан Федотовских

Фото: Губахинское местное отделение КПРФ

Ранее на пленарном заседании заксобрания было принято решение о прекращении полномочий депутата Владимира Чулошникова. Парламентарий скончался после болезни 22 октября. Так как Владимир Чулошников входил в первую тройку кандидатов от КПРФ на выборах в заксобрание края, его мандат стал «плавающим». Решение о передаче мандата приняла партия.

Степан Федотовских родился в 1992 году в городе Кизел Пермской области. Трудовую деятельность начал в 2018 году в ОАО «РЖД». С 2018 года является членом КПРФ. В 2022 году был участником СВО.