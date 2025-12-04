Из Свердловской области в ОАЭ с начала года отправили 7,7 тонны рыбной продукции

С января 2025 года из Свердловской области в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) экспортировали 7,7 тонны рыбной продукции, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора. В этом объеме 1 тонна охлажденной и замороженной рыбы, а 6,7 тонны — готовой к употреблению продукции.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

3 декабря инспекторы Россельхознадзора оформили поставку 356 кг копченой и вяленой рыбы от екатеринбургского предприятия. Продукция прошла проверку в Екатеринбургском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», где подтвердили ее качество и безопасность.

Экспорт был осуществлен с полным набором ветеринарных сопроводительных документов и соблюдением всех требований страны-импортера. Должностные лица сверили груз с документами, проверили дату выработки продукции и состояние транспорта. Нарушений не выявлено, Россельхознадзор разрешил выпуск продукции на экспорт.

Ирина Пичурина