Губернатор Самарской области назначил временного руководителя Екатериновки

Временно исполняющей полномочия главы сельского поселения Екатериновка Самарской области назначена Любовь Резепова. Распоряжение подписал губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

До последнего времени главой Екатериновки был Анатолий Гайдуков. Он покинул пост по своему желанию.

Уход Анатолия Гайдукова продолжил череду отставок глав муниципалитетов в Самарской области. До него покинул пост руководитель Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов. Самым громким стало увольнение главы Кинельского района Юрия Жидкова, которого Вячеслав Федорищев отправил в отставку в нецензурной форме из-за конфликта у камня с мемориальной табличкой, посвященной участникам Великой Отечественной войны.

Вместо Юрия Жидкова пост руководителя муниципалитета занял Владимир Чихирев, который до этого возглавлял Отрадный и которого губернатор Самарской области хотел сделать своим помощником, но позже передумал.

Георгий Портнов