Таможенники Дагестана изъяли 22 тонны запрещенного афродизиака

В Дагестане сотрудники таможни обнаружили и изъяли 22 т эпимедиумной пасты, которую используют как афродизиак. Об этом сообщил канал RT со ссылкой на представителей таможенной службы РФ.

Контрабанда обнаружена при проверке грузовика в пункте пропуска Яраг-Казмаляр. По документам транспортное средство, следовавшее транзитом из Грузии в Казахстан, перевозило мед. В действительности же в грузовике обнаружили эпимедиумную пасту в стеклянной таре и бумажной упаковке, что было выявлено с помощью инспекционно-досмотрового оборудования и проверки сопроводительных бумаг.

Таможенники оценили стоимость контрабандного товара в 21 млн руб. Продукцию изъяли, а в отношении перевозчика возбудили дело за предоставление недостоверных сведений.

Эпимедиумная паста представляет собой смесь трав и меда, которая позиционируется как афродизиак и средство для повышения тонуса.

Наталья Белоштейн