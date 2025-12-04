Паслер создал совет по развитию промышленности Свердловской области

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании координационного совета по развитию промышленности и взаимодействию с отраслевыми ассоциациями, следует из документа.

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Совет возглавил Денис Паслер. Его заместителями в совете назначены первый замгубернатора Алексей Шмыков и и. о. министра промышленности и науки региона Сергей Пересторонин. Секретарем совета стала замминистра промышленности и науки региона Юлия Польшина. В координационный совет вошли еще 29 человек, в их числе:

Андрей Беседин — президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТТП);

Александр Породнов — первый вице-президент «Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей» (СОСПП);

Владимир Щелоков — гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области;

Вячеслав Трапезников — президент «Гильдии строителей Урала»;

Анна Кузнецова — министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона;

Григорий Сурганов — министр строительства и развития инфраструктуры региона;

Александр Толкачев — и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона.

Совет будет заниматься подготовкой предложений по увеличению выпуска конкурентноспособной и высокотехнологичной продукции, разрабатывать идеи для формирования социально-экономических направлений развития промышленности для «финансового оздоровления организаций». В задачи совета также входят определение приоритетных инвестпроектов и обеспечение кадрами. Кроме того, он будет вносить в органы госвласти и местного самоуправления предложения по усовершенствованию законодательства Свердловской области по вопросам поддержки бизнеса.

