Паслер создал совет по развитию промышленности Свердловской области
Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании координационного совета по развитию промышленности и взаимодействию с отраслевыми ассоциациями, следует из документа.
Денис Паслер
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Совет возглавил Денис Паслер. Его заместителями в совете назначены первый замгубернатора Алексей Шмыков и и. о. министра промышленности и науки региона Сергей Пересторонин. Секретарем совета стала замминистра промышленности и науки региона Юлия Польшина. В координационный совет вошли еще 29 человек, в их числе:
- Андрей Беседин — президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТТП);
- Александр Породнов — первый вице-президент «Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей» (СОСПП);
- Владимир Щелоков — гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области;
- Вячеслав Трапезников — президент «Гильдии строителей Урала»;
- Анна Кузнецова — министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона;
- Григорий Сурганов — министр строительства и развития инфраструктуры региона;
- Александр Толкачев — и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона.
Совет будет заниматься подготовкой предложений по увеличению выпуска конкурентноспособной и высокотехнологичной продукции, разрабатывать идеи для формирования социально-экономических направлений развития промышленности для «финансового оздоровления организаций». В задачи совета также входят определение приоритетных инвестпроектов и обеспечение кадрами. Кроме того, он будет вносить в органы госвласти и местного самоуправления предложения по усовершенствованию законодательства Свердловской области по вопросам поддержки бизнеса.