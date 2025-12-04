Презенты с золотым налетом

Раритетная сумка Hermes, янтарная шапка Мономаха, елка из Мариинского театра и корзина с яствами — “Ъ FM” узнал, что в 2025 году собираются дарить тем, у кого уже все есть. Вишлист к Новому году собирала Екатерина Вихарева.

Самый сложный вопрос декабря: что подарить тому, кого уже ничем не удивить? Бренды и банки в этом году соревнуются не в цене, а в креативности. Одни делают ставку на ностальгию, но с золотым налетом. Другие — на яркие впечатления, а третьи — на вкусняшки. Бестселлерами сезона стали адвент-календари. Но не простые. Например, H&M предлагает набор с рождественскими мини-игрушками.

А японская анимационная студия Ghibli выпустила лимитированную серию по мотивам легендарных фильмов Хаяо Миядзаки. Еще одна альтернатива традиционному презенту —золотой или серебряный слиток с эксклюзивной гравировкой. Но спрос на некоторые солидные подарки удивил даже бывалых игроков рынка, поделился директор по маркетингу сервисной компании Konsierge Кирилл Рябков: «Мы вернулись в середину 2000-х. Популярны всем известные сумки от Armani и Chanel, эпоха Джона Гальяно в Dior. В качестве подарка выбирают раритетные книги, путешествия, билеты на актуальные спектакли во МХАТ».

На «Щелкунчика» ажиотажа, как в прошлом году, пока нет. В отличие от артефактов народного творчества, изумляется президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков:

«В этом году бум на хохломские изделия.

В подарок выбирают комод с палехской росписью, который стоит целое состояние, шапку Мономаха из янтаря стоимостью от 1 млн руб., стильные немецкие ковры ручной работы за 200 тыс. руб. В 2025-м будет пятилетие проекта "Елки России", и в фойе Мариинского театра уже появилась коллекция новогодних деревьев, оформленная в тематике народных промыслов и ремесел. Такой большой и богатой елкой стоимостью 1,5-2 млн. руб. действительно можно удивить».

Удивляют необычными подарками и крупные зарубежные бренды. Например, Tiffany представил набор для покера и тревел-нарды в узнаваемом цвете за $6 тыс. и $8 тыс. А Dior — винтажные новогодние игрушки в советском стиле по €80 за штуку. Их собирали вручную, по всей Европе. И у каждой, как отмечают в компании, своя многолетняя история. На «Авито» подобный сет обойдется в несколько сотен тысяч рублей — от той самой гирлянды с лампочками-свечами до набора "Чиполлино". Люди хотят дарить друг другу впечатления, которые не купить в кассе, поясняют собеседники “Ъ FM”. Среди востребованных лотов полеты на воздушном шаре, курсы по яхтингу и эксклюзивные спа-программы. Некоторые идут еще дальше и дарят главную роль в фильме с участием известных актеров.

Это эмоции, которые можно испытать только раз в жизни, отмечает гендиректор агентства Big Jack Николай Андреев: «Мы организовывали юбилей для человека из списка Forbes. Для каждого гостя он заказывал индивидуальные статуэтки от одного из своих любимых скульпторов из Бурятии. Пришлось заказывать грузовой самолет, так как гостей было больше сотни, а каждая статуэтка весила около 10 кг. Недавно возили людей на необитаемые острова на Мальдивах, они путешествовали с острова на остров, спали на песке, делали собственными руками средства для сплава, как в пионерские времена».

Хотя премиум-аудитория охотно принимает в качестве подарков и вкусную еду, говорит владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы:

«Гости даже просят организовать доставку наших вкусных подарков себе в другие регионы и домой, что крайне редко бывает, потому что эту аудиторию очень сложно удивить.

Например, в этом году мы к новогоднему столу дарим очень красивые фирменные "Медовики" и набор деликатесов. Более того, нам уже напоминают, что от нас ждут такие подарки к Новому году».

Еще дальше пошли креативщики из Чехии. Там придумали адвент-календарь из салями — «гастрономический дневник ожидания» и запас закусок к праздничному столу в одной палке.

Екатерина Вихарева