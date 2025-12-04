Умер американский гитарист-джазмен Стив Кроппер

Американский гитарист и участник инструментального джаз-бэнда Booker T. & the M.G.'s Стив Кроппер умер на 85-м году жизни, сообщает телеканал CBS. Музыкант был соавтором хитов «Green Onions», «(Sittin' on) the Dock of the Bay» и «In the Midnight Hour».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Кроппер

Фото: Gary Cameron / Reuters, Gary Cameron / File Photo / Reuters Стив Кроппер

Фото: Gary Cameron / Reuters, Gary Cameron / File Photo / Reuters

Господин Кроппер играл в квартете Booker T. & the M.G.'s с момента его основания в 1962 году. Коллектив, работавший на стыке джаза, блюза, соула, фанка и ритм-н-блюза, записывал инструментальные партии для Отиса Реддинга, Уилсона Пикетта, Карлы и Руфуса Томасов, Джонни Тейлора и других артистов. За свои работы музыкант дважды удостаивался премии «Грэмми».

В 1992 году Стива Кроппера включили в Зал славы рок-н-ролла, а позже — в Зал славы авторов песен. Он также снялся в фильмах «Братья Блюз» и «Братья Блюз 2000», выступая как участник Blues Brothers.

Несмотря на возраст, господин Кроппер продолжал записываться. Его альбом «Friendlytown» (2024) был номинирован на «Грэмми». В этом году музыкант получил художественную премию губернатора Теннесси — высшую награду штата в сфере искусства.