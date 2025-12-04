Виновник ДТП с пятью пострадавшими в Челябинске выплатил 2,3 млн рублей

Житель Челябинска, ставший виновником аварии с пятью ранеными в 2022 году, выплатил 2,3 млн руб. потерпевшим. Исполнительные производства были завершены, сообщает пресс-служба главного управления ФССП РФ по Челябинской области.

Общая сумма компенсации составляла около 3 млн руб. Авария произошла ранним утром на улице Дарвина в Челябинске в феврале 2022 года. По данным ФССП, водитель Skoda Fabia ехал вместе со своей девушкой на работу, но не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем Renault Fluence. В последнем ехали три человека. В результате трое пострадавших получили тяжкий вред здоровью, еще двое, включая самого водителя Skoda, — вред средней тяжести. Все потерпевшие не были пристегнуты. Пассажирка автомобиля, выехавшего на встречку, до сих пор проходит реабилитацию.

В результате водителю Skoda Fabia назначили год ограничения свободы с запретом садиться за руль. Страховая компания и четыре потерпевших направили гражданские иски о взыскании моральной компенсации и ущерба. Однако виновник ДТП долгое время не мог выплатить всю сумму из-за отсутствия официального трудоустройства и имущества. С учетом небольших перечислений на ноябрь 2025 года размер задолженности составил 2,3 млн руб.

По данным судебных приставов, недавно челябинец попросил квитанции для оплаты, заявив, что нашел хорошую работу, где начальство требует выплатить все долги. В результате он перечислил всю оставшуюся сумму, которую уже распределили между взыскателями.