Детская смертность в мире вырастет впервые в XXI веке

Число детей, умерших в возрасте до 5 лет, впервые вырастет с 2000 года. Причина — в сокращении финансирования нужд здравоохранения со стороны стран с высоким уровнем доходов. Как отмечается в новом докладе Благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, количество детских смертей в этом году будет больше на 200 тыс., чем годом ранее, и достигнет 4,8 млн.

Как отмечают авторы доклада, детская смертность в мире стабильно шла на спад с 2000 года благодаря вложениям развитых стран в программы вакцинации, охраны здоровья в бедных странах, в первую очередь в странах Африки. Так, с 2000 до 2024 года число детских смертей удалось сократить почти вдвое, до 4,6 млн случаев. Но в 2025 году вложения в эти программы уменьшились почти на 27%. Как отмечается в докладе, «США, Великобритания, Франция, Германия и некоторые другие страны значительно сократили вложения». Наиболее серьезно урезали финансирование США. В частности, они перестали перечислять средства в Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), который с 2000 года вакцинировал 1,2 млн детей и предотвратил, по его подсчетам, более 20 млн смертей.

По оценкам фонда Гейтса, если сокращение финансирования сохранится на уровне 20%, тогда к 2045 году в мире будет 12 млн случаев смерти детей. Если сокращения вырастут до 30%, таких смертей будет 16 млн в год. При этом, как отмечает глава фонда Марк Сузман, тратя всего лишь $100 на одного ребенка в год на первичную медико-санитарную помощь, включая вакцинацию, смертность детей можно было бы сократить на 90%.

Алена Миклашевская