В Вольске замначальника ГИБДД Сидорин получил срок за взятку

Вольский районный суд признал заместителя начальника ГИБДД МО МВД «Вольский» Артема Сидорина виновными в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Согласно приговору, экс-полицейский проведет в колонии семь лет.

В июне 2025 года в Вольске инспектор ДПС остановил автомобиль местного жителя с признаками опьянения. Водитель отказался от медосвидетельствования, что стало основанием для составления административного материала.

Чтобы избежать ответственности, водитель через знакомого предложил взятку Артему Сидорину. Сумма договоренности составила 200 тыс. руб.. Сидорин, получив 150 тыс. руб, уничтожил административный материал. Водитель и его знакомый, осознав неправомерность действий, обратились в правоохранительные органы. В начале августа 2025 года, после передачи оставшихся 50 тыс. руб., Сидорин был задержан.

Фигурант полностью признал вину. Суд квалифицировал его действия как получение взятки в крупном размере. Артему Сидорину назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере одного млн. руб. Его лишили права занимать должности на госслужбе на пять лет. Конфискована сумма в 200 тыс. руб. Приговор пока не вступил в силу.

Никита Маркелов