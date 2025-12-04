В Оренбуржье суд признал законным требование об увольнении начальника Орского управления ветеринарии

Оренбургский областной суд признал законным принятое нижестоящим судом решение о расторжении трудового договора с начальником Орского управления ветеринарии. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По данным ведомства, начальник ГБУ «Орское городское управление ветеринарии» являлся непосредственным руководителем у своей супруги. Женщина была премирована, несмотря на наличие дисциплинарного взыскания, препятствующего поощрению. Возникший конфликт интересов урегулирован не был.

Советский районный суд Орска удовлетворил заявление прокурора и обязал министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области расторгнуть трудовой договор с мужчиной в связи с утратой доверия. В настоящий момент решение суда вступило в законную силу.

Руфия Кутляева